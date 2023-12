Il Tempo (M. Cirulli) – Fiducia a Kristensen, attacco ancora affidato alla coppia Lukaku–Dybala. Può sorridere José Mourinho, che questa sera contro la Fiorentina avrà a disposizione tutto l’organico. Ad eccezione dei lungodegenti Kumbulla, Abraham e Smalling. Con una settimana intera di allenamenti, i giallorossi sono pronti ad affrontare la squadra di Italiano davanti al pubblico dell’Olimpico.

Come di consueto in difesa gli uomini sono contati: oltre a Rui Patricio in porta, Mourinho dovrà schierare necessariamente il terzetto formato da NDicka, Llorente e Mancini, con quest’ultimo che giocherà con il peso della diffida sulle spalle. Sulla fascia destra ci sarà Kristensen. Dopo l’ottimo ingresso contro il Sassuolo, dove ha ottenuto il rigore e soprattutto realizzato il gol vittoria, il danese si candida per una maglia da titolare, vista anche la sua assenza giovedì a causa dell’esclusione dalla lista UEFA.

A sinistra spazio invece per Zalewski. Due le maglie sicure a centrocampo: oltre a Paredes e Cristante è infatti lotta a quattro per completare il reparto, ma tra Pellegrini, Bove, Aouar e Renato Sanches sembra essere favorito il capitano, che torna così titolare dopo due spezzoni contro Sassuolo e Servette. L’attacco sarà nuovamente affidato a Lukaku e Dybala, con l’argentino che verrà premiato prima del fischio d’inizio come miglior giocatore della Serie A del mese di novembre.