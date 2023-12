Nella gara casalinga tra la Roma e la Fiorentina, i giallorossi hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di Dybala ed Azmoun. Come se non bastasse, Zalewski e Lukaku sono stati espulsi e salteranno la trasferta con il Bologna, in programma domenica alle 18:00. L’esterno polacco, ha ricevuto una doppia ammonizione dal direttore di gara, mentre il belga il rosso diretto a causa di un intervento pericoloso.