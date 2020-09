Roma, Fienga e Calvo negativi al primo tampone

Buone notizie in casa Roma. Guido Fienga e Francesco Calvo sono risultati negativi al tampone per il Covid-19. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il Ceo della Roma e il responsabile commerciale erano in isolamento fiduciario dopo essere stati presenti all’assemblea di Lega di A. Come è noto a tale assemblea aveva partecipato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus. Il controllo è stato necessario nonostante da Trigoria avessero fatto sapere che sia Fienga che Calvo non avevano avuto contatti ravvicinati col patron del Napoli. Lunedì il secondo test.