Roma Femminile, Serturini positiva al Covid: “Sto bene. Tornerò presto a correre”

Tegola per il mister Alessandro Spugna e la Roma Femminile. Annamaria Serturini, centrocampista giallorossa e della nazionale italiana, in un post condiviso sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19. “Nonostante 3 vaccini sono purtroppo risultata positiva al covid-19. Dispiace tanto non esserci e non poter aiutare la mia squadra ma sarò la loro prima tifosa. Sto bene e ho già preso le dovute precauzioni. Tornerò presto a correre veloce”.

