La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – La Roma Femminile è pronta a riprendere le attività dopo il lungo stop per il Coronavirus. Dalla prossima settimana cominceranno i test e dalla seconda metà di luglio il via agli allenamenti. Il campionato riprenderà il 22 agosto. La società giallorossa punterà forte per il terzo anno consecutivo sul settore femminile. A dimostrarlo anche l’accordo con Qatar Airways che comparirà anche sulla maglietta delle ragazze di Betty Bavagnoli.