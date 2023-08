La Rai trasmetterà una gara in chiaro ogni giornata della Serie A femminile 2023/24. Questa la notizia, anticipata da Giovanni Armanini (caporedattore italiano di Onefootball) su Twitter, poi confermata da parte di Calcio e Finanza. La Rai è stata l’unica a presentare offerte per il pacchetto comprendente una gara in chiaro della stagione 2023/24, assicurandosi la messa in onda delle partite. La tv di Stato subentrerà dunque a La7 e trasmetterà una gara alla settimana in diretta, spendendo circa 250mila euro per acquisire i diritti del massimo campionato femminile italiano.