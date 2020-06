Roma Femminile, Giugliano: “Qua ho trovato una famiglia. Difficile trovare un gruppo come il nostro”

Manuela Giugliano, giocatrice della Roma Femminile, è intervenuta in una videochiamata con le ragazze Under 15 della società giallorossa ed ha risposto ad alcune loro domande. Queste le sue parole:

Quali pensi siano le tue doti migliori e dove dovresti migliorare?

A livello tecnico e di campo le mie doti migliori sono i piedi. La tecnica è il mio punto forte. Mi baso su quello per poi migliorare altri aspetti. Ho trovato la mia stabilità a Roma e spero di rimanere i prossimi anni qua a Roma perchè sto davvero bene. Ho trovato una famiglia, una società che sostiene tutto il movimento e lo sport che amiamo.

Che cosa ti ha spinto a giocare a calcio?

Sono nata con questa passione perchè nella mia famiglia ho sempre avuto mio padre e mio fratello che mi portavano con loro nel campetto fuori casa. Giocavo con loro e da lì è partita la mia piccola esperienza calcistica. Mia madre all’inizio ha voluto iscrivermi a pallavolo, ma al posto di giocare con le mani giocavo coi piedi (ride, ndr). Da lì è partito tutto. Mio padre e mio fratello sono stati le mie armi.

Come ti trovi in squadra?

Benissimo. Ho trovato un gruppo speciale ed è difficile trovarlo così. Non so come ma riusciamo ad essere unite sia in campo sia fuori. Qualsiasi cosa succeda c’è sempre una persona che riesce a sistemare le situazioni. C’è sempre un gruppo unito ed è fondamentale averlo perchè fa la metà dell’opera. Se si va in campo uniti si può vincere, se invece si va ognuno per conto suo si perde 10-0.

