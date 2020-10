Roma Femminile, Bavagnoli: “Dobbiamo invertire la rotta e mi aspetto una reazione”

Betty Bavagnoli, allenatrice della Roma Femminile, è stata intervistata dal sito ufficiale giallorosso ed ha parlato dell’imminente sfida al San Marino Academy di domani pomeriggio. Queste le sue parole:

“Dobbiamo invertire la rotta e andiamo a San Marino con questo intento. Siamo consapevoli di aver fatto una buona prestazione anche a Milano dove però come altre volte non abbiamo raccolto ciò che abbiamo prodotto. Mi aspetto una reazione, abbiamo cercato di cambiare alcune cose durante la settimana, lavorando a soluzioni diverse anche nella fase di sviluppo di gioco. Mi aspetto di riproporre un’ottima prestazione e sono sicura che continuando a giocare bene arriverà anche il risultato”.

La San Marino Academy è all’undicesimo posto a quota tre punti, mentre la Roma è sesta con otto punti…

Il San Marino tenterà di portare a casa il risultato, anche loro devono dare una scossa al loro cammino. Mi aspetto un avversario determinato che cercherà di metterci in difficoltà sotto tutti i punti di vista. Ma noi siamo pronte e vogliamo prenderci finalmente i tre punti in trasferta.

Non ci saranno Greggi e Andressa…

Sono dispiaciuta perché nelle scorse settimane abbiamo fatto i conti con l’infortunio di Giada e in questa con quello di Andressa. Ma chi scenderà in campo darà tutto anche per loro.