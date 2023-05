Il Messaggero (F.Magliaro) – La febbre sale da giorni, insieme all’ansia dei tifosi. Alla fine, lo Stadio Olimpico registrerà un ennesimo sold out della stagione della As Roma, il trentatreesimo dall’inizio della scorsa stagione. Questa volta per uno stadio trasformato in un salotto tv: 64mila persone circa guarderanno una gara in tv ma stando dentro l’Olimpico mentre i giocatori di Mourinho sfideranno il Siviglia a 812 chilometri di distanza in linea d’aria. All’interno dello Stadio sono stati installati sei maxischermi allestiti da Sport e Salute, mentre il terreno di gioco – sul quale la Roma disputerà l’ultima gara casalinga che chiude la stagione di serie A domenica 4 giugno alle ore 21.00 – verrà protetto con una speciale copertura che verrà montata in tempo prima dell’arrivo dei tifosi. Saranno inoltre transennate le fontane delle principali piazze romane.

Non c’è solo l’Olimpico dove poter guardare la gara in compagnia di amici e “fratelli di tifo” A parte i piccoli pub, bar, pizzerie e locali vari, sono almeno tre i grandi luoghi dove sarà possibile tifare per i giallorossi. Il primo, è la Città dell‘Altra economia a Testaccio, cuore del tifo romanista insieme a Garbatella. L’ingresso è a offerta libera e si potrà accedere già dalle 18. Già oltre 300 le adesioni. Altra possibilità è al Mandrione. Terzo posto è a Ostiense, quasi di fronte la basilica di San Paolo fuori le Mura. “Angeli Rock” – via Ostiense 193 – ha previsto due diversi menu a prezzo fisso da 30 euro con due consumazioni incluse, uno dei quali per vegetariani. Siviglia-Roma sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai1.