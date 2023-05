Il Tempo (L.Pes) – “Con il mister ci siamo parlati in tutta onestà, giusto che queste cose rimangano tra noi. Quando sarà il momento ne parlerà lui. Ci ha caricato per la partita di domani”. La carica di capitan Pellegrini, portavoce ovviamente, del gruppo, è la spinta per affrontare la notte che conta di più. Un colloquio intimo, quello tra tecnico e squadra, che resta tale e guida lo spirito della Roma.

E a chi gli chiede del “pullman” tipico delle squadre del portoghese, il capitano tira fuori l’orgoglio e difende i compagni, esaltando lo spirito di squadra. “Quando ci accusano di piazzare il pullman? Ci fa ridere. Cerchiamo sempre di studiare le squadre che affrontiamo, per poi valorizzare i nostri punti di forza. Intanto noi siamo qui, chi parla invece no”.