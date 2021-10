Roma, effetto Mourinho: Olimpico in prima posizione per riempimento

L’effetto Mourinho in casa Roma si vede soprattutto sugli spalti. L’Olimpico infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, è lo stadio con la maggior percentuale di riempimento in questa prima fase di campionato, in termini di biglietti venduti rispetto alla capienza dell’impianto. Nelle prime tre gare casalinge di campionato, infatti, sono stati venduti complessivamente 117.800 biglietti, con una media superiore a 29.450 tifosi presenti in ciascuna partita.

La percentuale di riempimento dello stadio è stata finora pari al 90,9%, rispetto ai circa 32.500 posti complessivi disponibili all’Olimpico (considerando le limitazioni imposte al 50% della capienza per la situazione pandemica). Prendendo in esame, invece, la percentuale di riempimento dei tifosi della Roma, escludendo quindi il settore ospiti, la cifra sale al 97,3%.