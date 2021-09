Roma, e tre: dopo Mancini e Pellegrini si ferma anche Zaniolo

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Dopo Mancini e Pellegrini, ieri in Nazionale si è fermato anche Nicolò Zaniolo. Il romanista non si è allenato a scopo precauzionale a causa di un contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera e per questo salterà anche l’ultima gara contro la Lituania. I medici azzurri si sono messi in contatto con quelli della Roma e insieme hanno deciso che non ci fosse bisogno di un rientro anticipato: è stato riscontrato un leggero versamento alla coscia ma da Coverciano non filtra preoccupazione. Nelle prossime ore è però possibile che Nicolò possa sottoporsi agli esami strumentali.

La sua presenza per la gara di domenica sera contro il Sassuolo è comunque in dubbio. Se non dovesse farcela Mourinho dovrebbe rivoluzionare il reparto offensivo visto che quasi certamente dovrà rinunciare anche a Pellegrini. Con Mkhitaryan e Abraham sicuri di un posto, saranno Carles Perez, El Shaarawy e Shomurodov a giocarsi una maglia. Il resto della formazione sarà decisa anche in base alle condizioni fisiche degli altri che nelle prossime ore faranno ritorno dalle rispettive nazionale, con Vina che sarà l’ultimo in ordine di tempo, a meno di 48 ore dal match col Sassuolo.