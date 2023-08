Corriere della Sera (G. Piacentini) – L’arrivo: ore 17.40. Il posto: aeroporto di Ciampino. Il pilota dell’aereo: Dan Friedkin. Lo sfondo: 7.000 tifosi della Roma già innamorati. Il personaggio: Romelu Lukaku.

Ad accompagnare il bomber belga, sull’aereo pilotato dal presidente giallorosso, non c’era nessun famigliare ma Roma è pronta a diventare la sua grande famiglia. Non c’erano i figli, il più grande si chiama Romeo, ha 4 anni ed è entrato nelle Academy di Inter e Anderlecht. Mentre il più piccolo si chiama come il fratello ex calciatore della Lazio, Jordan: di entrambi si occupa a tempo pieno la nonna Adolphine.

Nonostante giochi a calcio, Romeo non ha come idolo il padre e la cosa l’ha raccontata lo stesso centravanti con aria divertita: “Esulta come Cristiano Ronaldo e questo mi diverte, perché quando ero piccolo io esultavo come Ronaldo il brasiliano. Il suo idolo però è Mbappé. Mi dice: chiama Hakimi, vorrei parlare con Kylian”.

Insieme a Lukaku, che ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e poi in serata ha raggiunto direttamente l’albergo Fortyseven Boutique Hotel, con vista sul Circo Massimo (a Trigoria andrà invece stamattina), non c’era nemmeno la fidanzata, la rapper Megan Thee Stallion: lei ha vinto in carriera 3 Grammy Awards, 2 MTV Video Music Awards ed è famosissima. I due hanno fatto la loro prima uscita ufficiale al matrimonio di Lautaro Martinez, ma Big Rom non parla e non mette in mostra le sue storie.

Maniacale nei particolari – a Milano aveva fatto installare nel proprio appartamento una camera iperbarica per il recupero dopo le partite -, Lukaku lo scorso anno è stato al centro di una battaglia dopo i cori razzisti ricevuti allo Juventus Stadium in seguito alla sua classica esultanza – saluto militare e poi il dito indice davanti alla bocca – che fu punita con l’espulsione. “Nel calcio non c’è posto per il razzismo”, commentò Gianni Infantino, presidente della Fifa. I tifosi della Roma sperano di vederlo esultare presto, magari già venerdì sera contro il Milan anche se l’ipotesi credibile è che vada in panchina.