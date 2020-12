Roma e Lazio imbattute in Europa: seconda volta nella storia

Il Corriere Della Sera (M.Perrone) – Roma e Lazio imbattute in Europa. A dicembre, dopo 10 partite, 5 a testa. C’è solo un precedente nella storia, per trovarlo bisogna risalire al 1998: la Roma giocava in Coppa Uefa e la Lazio in Coppa delle Coppe, poi i giallorossi si fermarono ai quarti contro l’Atletico Madrid, mentre i biancocelesti conquistarono il loro primo trofeo internazionale. Sono 13 le squadre ancora senza sconfitte tra Champions ed Europa League, tutte già sicure della qualificazione tranne una, la Lazio. L’unica altra città con due squadre imbattute in questa stagione è Londra, con il Chelsea in Champions e l’Arsenal in Europa League.