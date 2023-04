Roma e Lazio, a rischio chiusura entrambe le curve per i cori razzisti

I cori discriminatori di alcuni supporter romanisti e laziali potrebbero costare caro alle squadre della Capitale, a riportarlo è La Gazzetta.it. A rischiare di più è la società biancoceleste in quanto i cori antisemiti sono reiterati nel tempo, in particolare l’ormai noto “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare romanista vaff*****“. Il Giudice sportivo si era riservato di decidere entro domani 4 aprile, dopo aver predisposto un ulteriore approfondimento in merito al coro intonato dal pubblico laziale durante la Stracittadina del 19 marzo. Ad aggravare la posizione dei biancocelesti, alcuni comportamenti tenuti da alcuni occupanti del settore ospiti durante la sfida disputata ieri a Monza.

La Roma invece potrebbe incorrere in una pesante sanzione, mentre nel peggiore dei casi in una giornata di squalifica. Gli ispettori federali presenti ieri allo stadio Olimpico durante Roma–Sampdoria hanno segnalato il coro discriminatorio razziale contro Dejan Stankovic in seguito all’espulsione di Murillo all’ 8′ della ripresa. Gli ispettori hanno però anche sottolineato il gesto di condanna di Josè Mourinho che ha, con un cenno rivolto alla curva, tentato di far cessare il coro.