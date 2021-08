Roma, Dzeko è sbarcato a Ciampino. “Futuro? Adesso vado dai miei bambini. Domani a Trigoria? Vediamo. Step by step” – VIDEO

corrieredellosport.it – Edin Dzeko è sbarcato questa sera alle 19.30 a Ciampino per le sue ultime ore da attaccante della Roma. Il centravanti bosniaco è atterrato con un volo privato dopo aver strascorso due giorni a Dubrovnik, in Croazia, dove ha una villa sul mare e un ristorante che aprirà nelle prossime settimane. Dzeko è sbarcato insieme alla moglie Amra, i due si sono diretti nella loro villa a Casal Palocco.

Domani sarà una giornata chiave per il futuro del bosniaco. Il pomeriggio è previsto l’allenamento della Roma a Trigoria: difficile che Dzeko sarà in campo con la squadra: “Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane per il ritiro in Portogallo. Domani a Trigoria? Vediamo. Step by Step”.

Potrebbe passare al Fulvio Bernardini per svuotare l’armadietto e salutare i suoi compagni di squadra, prima di prendere il volo che lo porterà a Milano per le visite mediche e la firma con l’Inter con il quale ha concordato un contratto biennale a 5,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il bosniaco potrebbe partire domani, al massimo nei prossimi giorni: la Roma vorrebbe prima trovare il suo sostituto per non lasciare scoperto il ruolo dell’attaccante titolare.