Roma, Dzeko e Kolarov si godono le vacanze al caldo: i due giallorossi si rilassano insieme a Dubai – FOTO

Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov sono due grandi amici dai tempi del Manchester City. I due dopo l’esperienza in Premier si sono ritrovati alla Roma, dove sono diventati col tempo dei pilastri della squadra. Il bosniaco e il serbo in questi anni hanno legato molto ed oltre ad avere una grande intesa in campo hanno instaurato un bel rapporto di amicizia anche nella vita privata. Lo dimostra il fatto che stanno trascorrendo insieme le vacanze di Natale: i due giallorossi hanno deciso di rilassarsi al caldo a Dubai in compagnia di amici e familiari.