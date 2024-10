Pagine Romaniste – Tommaso Baldanzi ha parlato alla vigilia della terza gara di Europa League. Domani (18:45) i giallorossi di Ivan Juric saranno impegnati all’Olimpico, che per la prima volta sarà popolato da meno di 60.000 spettatori, la Dinamo Kiev.

BALDANZI A SKY SPORT

Non siete partiti benissimo in Europa.

“Potevamo fare meglio in Svezia. Domani sarà importante perché ci servono i tre punti, vogliamo fare una bella partita”.

Cosa è cambiato tra De Rossi e Juric?

“Ognuno ha le sue idee, Juric ha un gioco più aggressivo e dobbiamo credere alle idee del mister e si vede in allenamento. Come prestazione stiamo già facendo bene, dobbiamo fare punti”.

Come state affrontando i cali di attenzione che avete in partita?

“La cosa migliore è allenarsi forte, stiamo lavorando per mantenere l’attenzione per 90 minuti. Domenica abbiamo fatto una bella partita contro la squadra più forte della A, e poi abbiamo fatto degli errori”.

BALDANZI IN CONFERENZA STAMPA

Come ti senti? Come avete preparato la sfida con la Dinamo Kiev?

Mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente. Sarà una sfida intensa. Ci teniamo a fare i primi tre punti in Europa, ne abbiamo bisogno.

I primi mesi dello scorso anno ti sono serviti per inserirti. Serve tempo per i giocatori che vengono da realtà provinciali come Soulè?

Se passi da una squadra di bassa classifica ti serve un periodo di adattamento. Soulè è fortissimo, si sta inserendo piano piano e può fare benissimo.

Foto: [Michael Campanella] via [Getty Images].