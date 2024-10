Domenica la Roma per la nona giornata di Serie A si sfiderà contro la Fiorentina. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali tramite nota ufficiale. La gara sarà diretta da Sozza, come assistenti Passeri e Costanzo, con Zufferli che sarà il IV uomo. Al Var e Avar, rispettivamente, Chiffi e Massa. Per il fischietto di Milano 10 precedenti con i giallorossi: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Foto: [Gabriele Maltinti] Via [Getty Images]