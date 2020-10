Roma, Diawara positivo al rientro dalla Nazionale

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Un altro positivo al Coronavirus in casa Roma. E’ Amadou Diawara, che appena tornato dagli impegni in Nazionale (ha giocato un’amichevole con la sua Guinea contro Capo Verde) si è sottoposto a un tampone rapido drive in che ha rilevato la sua positività. Lui stesso l’ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!”. E’ il quinto caso nella prima squadra della Roma dopo Mirante, Bruno Peres, Perez e Kluivert oltre i Primavera e altri giocatori delle giovanili.