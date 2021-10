L’assemblea degli azionisti si avvicina (26 novembre prima convocazione e 27 novembre eventuale seconda convocazione). Nella relazione illustrativa spicca sicuramente la delibera dell’aumento di capitale che passa da 210 milioni di euro a 460 milioni di euro come importo massimo. Tutto con proroga al 31 dicembre 2022 come termine ultimo per dare esecuzione a tale aumento.

IL COMUNICATO