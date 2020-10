Roma-CSKA SOFIA, sono 22 i convocati di Fonseca. Tornano Smalling e Carles Perez, out Santon

Al termine dell’allenamento odierno il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con il CSKA Sofia, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Al ritorno Chris Smalling e Carles Perez, out invece Santon per il problema muscolare nella rifinitura. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Mirante, Pau Lopez, Boer.

DIFENSORI

Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese

ATTACCANTI

Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez.