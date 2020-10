Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni dei quotidiani. Spazio agli spagnoli: dentro Pau Lopez, Villar, Perez e Mayoral

Pagine Romaniste – Seconda giornata di Europa League con la Roma che riceve il CSKA Sofia all’Olimpico. Giallorossi a quota tre punti in classifica mentre i bulgari vorranno riprendersi dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Cluj. Ancora turnover per Fonseca dopo le grandi fatiche di lunedì sera a Milano. Spazio agli spagnoli col rientro in porta di Pau Lopez, a centrocampo di Villar e in attacco di Perez e Mayoral. Turno di riposo per Kumbulla, Pellegrini, Veretout, Dzeko e Pedro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Fazio; Karsdorp; Villar, Cristante, Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Karsdorp; Villar, Cristante, Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp; Villar, Cristante, Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Karsdorp; Villar, Cristante, Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Villar, Cristante, Peres; Mkhitaryan, Perez; Mayoral.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsorp, Smalling, Fazio, Peres; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.