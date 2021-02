Roma, crocevia Champions

Il Tempo (F.Biafora) – Grande anche con le grandi e non soltanto con le piccole. Archiviato il discorso Europa League con la qualificazione agli ottavi in cui sfiderà lo Shakhtar Donetsk, per la Roma di Fonseca è tempo di immergersi nuovamente nelle acque del campionato e di infrangere il tabù dei big match, sfide in cui in questa stagione non sono arrivati ancora successi. Ora l’avversario di livello con cui si scontreranno i giallorossi è il Milan, che sta vivendo un momento di forma profondamente diverso da quello dello scontro nel girone di andata, con il testa a testa a San Siro che era terminato sul 3-3. Nell’ultimo turno di campionato, pareggiando con il Benevento, Pellegrini e compagni hanno perso l’occasione di poter completare l’operazione aggancio ai rossoneri, che occupano il secondo posto e hanno un vantaggio di cinque punti sugli uomini di Fonseca. La gara dà comunque la possibilità alla Roma di avvicinarsi notevolmente al gruppo allenato da Pioli, ma soprattutto di tenere a distanza tutte le varie agguerrite inseguitrici coinvolte nella lotta per aggiudicarsi un posto in Champions League nella prossima stagione: la Lazio è andata ko ieri e rischia di perdere terreno, saranno invece impegnate in giornata l’Atalanta, in trasferta con la Sampdoria, e il Napoli, che è atteso dal derby con il Benevento.

Per trovare il grande successo, un risultato che spazzerebbe via ogni possibile futura pressione e quell’inconscia ansia da prestazione che può sorgere nei giocatori, il tecnico portoghese si affiderà in attacco a Borja Mayoral, unica soluzione in virtù dell’infortunio di Dzeko, che per bocca dello stesso allenatore punta a recuperare (sarà difficile) per il primo round dell’impegno europeo. Alle sue spalle torneranno a vestire una maglia da titolare Mkhitaryan e Pellegrini, che ha voglia di riscatto dopo aver fallito il rigore con lo Sporting Braga. A centrocampo Veretout verrà riproposto nel suo consueto ruolo dopo gli straordinari sulla fascia destra e con lui ci sarà Villar: sono entrambi diffidati e dovranno fare attenzione per evitare una doppia squalifica nel match infrasettimanale con la Fiorentina.