Sono terminate le vacanze per Bryan Cristante dopo l’ottimo Europeo giocato e vinto con l’Italia. Il centrocampista è pronto a mettersi a disposizione di José Mourinho, che lo ammira molto, e lo farà già da questa sera quando arriverà nel ritiro della Roma in Portogallo. Stessa sorte per il neo-acquisto, ancora non ufficializzato, Eldor Shomurodov che incontrerà i nuovi compagni per la prima volta. Per entrambi domani primo allenamento con il gruppo.