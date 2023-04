Roma con vista Champions. Mourinho: “Siamo ripartiti”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Torna Mourinho in panchina, torna alla vittoria la Roma con un 3-0 sulla Sampdoria che porta la firma di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy, e riporta i giallorossi al quarto posto a pari punti con l’Inter (vittoria nello scontro diretto ma peggiore differenza reti, in attesa del ritorno).

“Nel primo tempo – le parole di Mourinho – in parità numerica, dovevamo stare avanti nel punteggio. Abbiamo creato e avuto due opportunità chiarissime. In superiorità di un uomo è stato un vantaggio, abbiamo segnato e potevamo aumentare l’intensità e non l’abbiamo fatto. La cosa più importante però erano i tre punti“.