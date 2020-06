Con Petrachi è guerra fredda. Il d.s. vive da separato in casa

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Separati in casa. Almeno per ora, almeno fino a che uno dei due non farà un nuovo passo. Che, allo stato attuale, sembra indispensabile per il bene della Roma. Il d.s. Petrachi ieri si è recato a Trigoria e ha avuto un lungo colloquio con il Ceo Guido Fienga. Un colloquio dai toni piuttosto accesi, anche duri, durato circa un’ora e mezza. Per capire e chiarirsi. La posizione del dirigente leccese è oramai quella di un uomo isolato, ai margini, che ha anche pochi appoggi nel club.

Ora, però, il problema è capire come andare avanti. Petrachi non si vuole dimettere e anche di questo ha parlato ieri con Fienga. In caso, vuole una buonuscita. Se non tutti e due gli anni che gli restano, giù di lì. Se dovesse lasciare, il prossimo mercato sarà condotto da Morgan De Sanctis.