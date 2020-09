Roma, che blitz. Preso Kumbulla, primo acquisto dei Friedkin

Corriere della Sera (G.Piacentini) – È stato il giorno di Marash Kumbulla. Il neo difensore della Roma è il primo vero acquisto della seconda proprietà americana, visto che l’arrivo di Pedro era stato deciso dalla precedente gestione. L’albanese del Verona è atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 16:30. Insieme a lui c’erano suo padre, suo fratello e il suo agente. Il neo giallorosso si è prestato a fare qualche selfie con dei tifosi che lo hanno incrociato a Villa Stuart, dove si è recato per le visite mediche e per l’idoneità sportiva, e si è concesso ai fotografi, rigorosamente con mascherina ma senza sciarpa giallorossa. Il difensore ha poi messo la firma sul contratto da 1,5 milioni netti a stagione che lo legherà alla Roma per i prossimi 5 anni. Oggi l’annuncio ufficiale, e il primo allenamento agli ordini di Paulo Fonseca che dovrebbe convocarlo per la gara di sabato proprio contro l’Hellas. Al Verona andranno 30 milioni, cifra che comprende il prestito oneroso, il riscatto di Cetin valutato 7 milioni, e il trasferimento di Matteo Cancellieri classe 2002 della Primavera. Archiviata l’operazione Kumbulla, i giallorossi continuano a lavorare sull’arrivo di Milik: ieri l’agente del polacco era nella Capitale per sistemare gli ultimi dettagli con la società giallorossa. Una volta trovato l’accordo definitivo ci sarà il via libera per la cessione di Edin Dzeko alla Juventus, da cui dovrebbe arrivare Mattia De Sciglio in prestito con obbligo di riscatto. Sempre caldo il fronte con l’Inghilterra. In attesa che si sblocchi la trattativa con il Manchester per Chris Smalling, pista che non è stata abbandonata, sembra in dirittura di arrivo la cessione di Under al Leicester. Il turco dovrebbe finire alla corte di Brendon Rogers per 3 milioni di prestito oneroso e 25 di riscatto obbligatorio. Torna in moda, invece, il nome di Lucas Torreira, in uscita dall’Arsenal e con il desiderio di tornare in Italia. Karsdorp è ad un passo dal Genoa, Fazio piace alla Fiorentina che sta cedendo Milenkovic al Milan.