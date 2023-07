Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma rispetta il “settlement agreement” firmato con la Uefa e incassa i 30 milioni di plusvalenze. L’ultima è stata quella di Carles Perez passato ufficialmente al Celta Vigo per 5,2 milioni e il 5% della futura rivendita a favore dei giallorossi.

L’esterno aveva solo un anno di contratto e Pinto non avrebbe potuto piazzarlo nuovamente in prestito. La plusvalenza in questo caso è minima considerando che era arrivato a gennaio 2020 per 15 milioni. Vicino all’addio anche Ibañez, ma la valutazione della Roma (35 milioni) è eccessiva sia per i club interessati di Serie A (Napoli) sia per quelli di Premier (Tottenham, Aston Villa e Fulham). Il brasiliano verrà sostituito da Ndicka, inoltre, l’arrivo di Llorente lo metterà definitivamente in secondo piano.

In uscita anche Reynolds che tornerà al Westerlo e Darboe che ha accettato il trasferimento al Lask in prestito con diritto di riscatto a 2/3 milioni. Spinazzola continua a piacere in Arabia, ma ancora non sono arrivate offerte ufficiali, mentre il Getafe non riscatterà Vilar che tornerà a Trigoria. Su di lui Genoa, Cagliari e Paok. Dopo cinque anni scade il contratto di Coric e Bianda, pagati entrambi 6 milioni nel 2018.