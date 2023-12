Corriere dello Sport (R. Maida) – Adesso lo dice apertamente anche Mourinho: il 3 gennaio, notte del debutto in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma dovrà già avere in organico un nuovo difensore centrale, per sopperire alla sicura partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa. Per questo Mourinho ha chiesto di sondare il Monza per Pablo Mari, uno dei migliori difensori di questo campionato. Galliani però ha detto che a gennaio non lo cede.

In seconda analisi la Roma ha pensato ad Arthur Theate, nazionale belga, che ora gioca nel Rennes ma in passato ha vestito la maglia del Bologna: sarebbe lui, anche per i 23 anni di età, il rinforzo perfetto, perché può giocare centrale di sinistra e occupare la corsia mancina. Su Theate c’è anche la Fiorentina. E per il momento i francesi non sembrano disposti ad aprire a una cessione, se non di fronte a un’offerta importante che la Roma non può presentare.

Ecco che allora tornano d’attualità due nomi già sondati in passato da Pinto: il francese Solet, che ha parlato pochi giorni fa in termini entusiastici di Mourinho, vuole lasciare il Salisburgo che martedì sera (senza di lui infortunato) ha detto addio al 92′ anche all’Europa League perdendo 3-1 in casa contro Benfica. Se gli austriaci accettano il prestito con obbligo d’acquisto condizionato ala qualificazione in Champions, l’affare si può intavolare. In Inghilterra poi una buona opportunità può essere il polacco Kiwior ex Spezia, ora riserva all’Arsenal. Arteta non lo vede ancora pronto e potrebbe accettare di perderlo in prestito fino a giugno.