Sale la febbre da Europa e inizia la caccia ai biglietti. Per il match di andata dell’ottavo di finale tra Roma e Brighton allo stadio Olimpico, sono già stati venduti oltre 30.000 biglietti. Alle 16:00!è partita la seconda fase di vendita per gli abbonati coppe, mentre la vendita libera inizierà invece alle ore 16 di giovedì 29 febbraio. Al momento sono oltre i 10.000 i tifosi in coda per l’acquisto.