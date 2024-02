Dopo l’allenamento di questa mattina, Daniele De Rossi ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori. La ripresa dei lavori è fissata dunque a giovedì mattina per iniziare a lavorare al prossimo impegno in campionato, quello di sabato 2 marzo contro il Monza. Subito dopo la Roma dovrà già pensare alla sfida contro il Brighton in programma il 7 marzo allo stadio Olimpico.