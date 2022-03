Roma-Bodo/Glimt, atto II: la rivincita

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – È tempo di rivincita, anche per dimostrare a tutti che, a volte, il passato passa davvero. D’altronde, quelle che hanno avuto addosso l’ombra del Bodo Glimt, furono due settimane che non cambiarono la Roma, ma di sicuro ebbero lo svantaggio (per molti il merito) di far capire che la stagione non sarebbe potuta essere una marcia trionfale senza i necessari correttivi.

Dal 21 ottobre al 4 novembre dello scorso anno – la forbice temporale in cui la squadra norvegese si prese la scena – i giallorossi di José Mourinho barcollarono, e questo sarà fisso nella memoria di tutti quando, il 7 e il 14 aprile, il destino concederà alla Roma una rivincita che avrà il sapore della semifinale, da giocare con la vincente fra Leicester e Psv Eindhoven.