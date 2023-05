Pagine Romaniste – Uniti. Tutti insieme. Come sempre. Una famiglia coesa con l’obiettivo di spingere i ragazzi di Mourinho verso Budapest. Stracolmo di cuori giallorossi, l’Olimpico vibra per la Roma. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in tutto lo stadio ha preso vita la maestosa scenografia. “Amor Roma e nostra lex”, “L’amore per Roma è la nostra legge”: questo il messaggio della Sud.