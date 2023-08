Dopo il suo arrivo a Roma nella serata di ieri 24 agosto, Azmoun questa mattina è stato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in serata l’Iraniano ha firmato il suo contratto con i giallorossi, ora manca solo l’ufficialità. Mourinho avrà così un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Ora lo Special One attende un altro attaccante.