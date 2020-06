La Roma fa gli auguri a Pastore per i suoi 31 anni – VIDEO

Javier Pastore compie 31 anni. Il trequartista argentino ha vissuto una stagione particolare, riuscendo a incidere in un primo momento grazie alla fiducia che Fonseca gli ha concesso, ma rimanendo fermo ai box per diverso tempo a causa di un problema all’anca. Nel giorno del compleanno del giocatore la Roma lo ha voluto omaggiare con un breve messaggio sul suo profilo Twitter e con un video contenente le migliori giocate del numero 27 in questa stagione. Di seguito il video: