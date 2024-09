Roma-Athletic Bilbao, Baldanzi: “Fatto un grande primo tempo, poi siamo caduti. Con Juric lavoro più avanti e sono pronto ad aiutare la squadra”

Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sfida con l’Athletic Bilbao dello stadio Olimpico, terminata in pareggio.

Splendida la tua prestazione sulla trequarti, cosa è accaduto nel secondo tempo?

Penso che come hai detto te abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi nel secondo tempo siamo calati. Non riuscivamo ad uscire a pressare bene, loro sono migliorati. Potevamo far meglio nel secondo tempo. Abbiamo fatto una bella prestazione, meritavamo di più ma questo è il calcio.

Sul gol, possono fare differenza i dettagli magari con una maggior copertura difensiva?

Non penso ci sia una colpa. E’ tutto il secondo tempo che siamo calati, è colpa di tutti. Potevamo far meglio nel secondo tempo, da domani continueremo a lavorare per cercare di portare a casa punti anche in Europa.

Il pubblico?

Un po’ meglio, ma dobbiamo lavorare forte. Se lavoriamo così i risultati arriveranno.

Ci racconti il tuo percorso? De Rossi ci aveva detto che stava lavorando con te per un ruolo diverso. Con Juric stai continuando a lavorarci?

Si certo, lavoriamo su tutto. De Rossi mi vedeva anche mezz’ala e mi faceva provare lì. Con Juric gioco più avanti, per me è uguale. Spero solo di dare una mano alla squadra ovunque mi metta.

Ottimo primo tempo, grande intesa. Qual è la richiesta del mister? Complimenti anche per la fase di non possesso…

Sì, al mister piace che seguiamo l’uomo e difendiamo tutti insieme. L’avevamo preparata bene, ci siamo trovati tutti molto bene ed eravamo riusciti a far gol e a fare il primo tempo nella loro metà campo. Dobbiamo farlo per tutta la partita e dobbiamo riuscirci.