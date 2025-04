Mats Hummels ha annunciato questo pomeriggio, tramite un video sui suoi canali social, il suo addio al calcio al termine della stagione. Tra le varie componenti del mondo calcistico che hanno commentato la notizia, non poteva mancare la Roma, suo ultimo club. La società giallorossa ha infatti voluto condividere un post per ringraziare il centrale tedesco di questa unica stagione.

I tifosi si sono leggermente divisi, ancora troppo amareggiati dall’eliminazione dall’Europa League, su cui l’espulsione dell’ex Dortmund ha inciso. Restano però altre otto partite a Hummels per entrare nella storia della Roma.