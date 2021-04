Roma-Atalanta, la moviola: giusti i rossi a Gosens e Ibanez

Corriere dello Sport – L’episodio che fa girare la partita è senz’altro l’espulsione di Gosens, per doppio giallo. Nel primo caso, Calvarese lascia terminare l’azione e poi punisce l’atalantino per l’intervento su Karsdorp, mentre il secondo provvedimento è suggerito dal Var (al monitori c’è Fabbri): il contrasto di Gosens su Veretout avviene con i tacchetti, ineccepibile la decisione arbitrale.

Anche la Roma chiude in dieci, Ibanez prende ammonizioni – giuste, per i falli su Muriel e Freuler – nel giro di un minuto. Succede quando Calvarese ha già allungato a cinque i minuti di recupero, perché Maehle viene colpito alla nuca da un cross di Karsdorp e rimane a terra.

In precedenza, lieve il contatto tra lo stesso Maehle e Mkhitaryan nell’area dell’Atalanta, Calvarese tiene d’occhio l’episodio e non ha dubbi. Manca un giallo a Pasalic nel secondo tempo per la trattenuta su Pellegrini.