Domani si giocherà Roma-Atalanta alle 20:45 all’Olimpico, una gara fondamentale per le ambizioni giallorosse. I bergamaschi hanno diramato la lista dei convocati di Gasperini sui propri canali social. Tra le assente oltre Lookman, partito per la Coppa d’Africa, c’è anche Toloi. Mentre sempre per la difesa è stato convocato Hien, arrivato in settimana dal Verona.