Roma-Atalanta 1-0, la moviola dei quotidiani: giusto non dare il rosso ad Abraham, lieve il contatto Zalewski-Pessina

Pagine Romaniste – I sogni europei giallorossi riprendono vita. La Roma batte l’Atalanta, come non faceva dal 2018, ed aggancia la squadra di Gasperini – che ha un partita in meno – al quinto posto. La Juventus, in attesa della sfida contro lo Spezia, è distante tre punti. Come all’andata – a Bergamo aveva trovato la doppietta – Abraham condanna la Dea alla sconfitta. La rete di Tammy – sbloccatosi in casa, l’ultimo gol risaliva al 9 gennaio – regala tre punti preziosi come non mai.

Abraham è anche al centro delle critiche dell’Atalanta. Al 20′ il centravanti inglese viene lanciato in profondità: a centrocampo avviene uno scontro con Demiral, entrato in scivolata. L’attaccante romanista viene però ammonito da Massa per aver messo il piede “a martello” ed aver colpito il ginocchio del difensore turco.

L’Atalanta, inoltre, reclama anche un rigore su Pessina al primo tempo. L’italiano è caduto a terra dopo un contatto con Zalewski. Nei minuti di recupero, infine, sono stati espulsi De Roon e qualche minuto dopo Mkhitaryan, entrambi per doppia ammonizione.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (G. Saetta) – Nel recupero con un espulso per parte. Al 94′ De Roon fa fallo a centrocampo su Oliveira e Massa lo ammonisce. Un giallo che fa andare su tutte le furie l’olandese dell’Atalanta, che manda a quel paese l’arbitro e viene giustamente risanzionato ed espulso.

Un minuto dopo è Mkhitaryan che deve lasciare il campo dopo un fallo da terra su Malinkovskyi. Anche in questa occasione il giallo è corretto, così come il primo sventolato all’armeno per un intervento scorretto su Boga.

Nel primo tempo, proteste atalantine per un contatto in area tra Pessina e Zalewski, che però non è sufficiente per giustificare un calcio di rigore. A fine partita lamentele bergamasche per il pestone di Abraham a Demiral che avrebbe meritato il rosso, ma il giallo è il provvedimento giusto.

Corriere dello Sport (D. Cervellati) – Negli episodi chiave della sfida Massa prende le decisioni giuste, ma qualche sbavatura la commette. Al 19′ del primo tempo Abraham, ammonito nell’episodio, finisce con i tacchetti sullo stinco di Demiral. Ma appare corretto non sanzionare l’intervento con il cartellino rosso.

Poco prima Pessina era finito a terra nell’area di rigore della Roma dopo un contatto con Zalewski. L’intervento anca su schiena del giallorosso appare troppo lieve per giustificare l’assegnazione di un tiro dal dischetto. Bene fa Massa a lasciar proseguire.

A livello disciplinare manca un giallo a Pezzella per un fallo su Mkhitaryan al 44′ del primo tempo. Troppo severa l’ammonizione a De Roon, ma inevitabile l’espulsione per proteste. Corretto anche il secondo giallo a Mkhitaryan che ferma con una mano un’azione potenzialmente pericolosa dell’Atalanta. Voto: 5,5.