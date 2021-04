Roma, arriva il Bologna ma si pensa già all’Ajax

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nemmeno il tempo di godersi la vittoria con l’Ajax che per la Roma è di nuovo vigilia. Domani (ore 18) i giallorossi affronteranno all’Olimpico il Bologna e Fonseca dovrà faticare per mettere in campo una formazione sia in grado di non sfigurare, ma allo stesso tempo dovrà preservare gli uomini in vista del ritorno contro l’Ajax, giovedì 15.

In campionato si parte dagli assenti sicuri: non ci saranno lo squalificato Cristante, oltre agli infortunati “irrecuperabili” Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo. Sicuramente out anche Leonardo Spinazzola, uscito con l’Ajax a causa di un problema al flessore della gamba sinistra. La speranza della Roma è che l’esterno si sia fermato in tempo e non ci sia lesione: stamattina dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori esami, anche se ieri dall’allenamento sostenuto in Olanda sono arrivate notizie abbastanza confortanti.

Per saperne di più, però, ci sarà bisogno degli esami strumentali. Se, nel migliore dei casi, non dovesse esserci lesione e Spinazzola non sentisse dolore, non sarebbe comunque rischiato contro il Bologna ma, al massimo si tenterebbe un recupero per il ritorno con l’Ajax. Seppur in via di guarigione, dovrebbero rimanere fuori ancora una volta Smalling e Mkhitaryan, con l’armeno che ha qualche possibilità in più di essere almeno convocato, mentre l’inglese continua ad essere valutato giorno per giorno.

La formazione anti Bologna è quindi in alto mare. In difesa c’è più di un dubbio: vicino ad Ibanez e Mancini, giocherà uno tra Fazio e Karsdorp. Se toccherà all’olandese, sulle fasce ci saranno Bruno Peres a destra e Calafiori a sinistra; se invece toccherà all’argentino, l’olandese salirà a metà campo e il brasiliano dovrebbe finire sulla parte opposta, con l’ex Primavera risparmiato per la coppa. In mezzo al campo tornerà Villar, c’è da capire se al posto di Veretout o di Diawara. In avanti due maglie sembrano assegnate a Borja Mayoral e a Pedro. La terza dovrebbe finire a Pellegrini.