Lunedì la Roma sfiderà allo stadio Olimpico il Cagliari di Claudio Ranieri. Nelle giornata odierna presso il centro sportivo Fulvio Bernardini è stato svolto il consueto allenamento. Ancora in gruppo Renato Sanches. Assente, invece, Chris Smalling. Seconda seduta anche per Tommaso Baldanzi che, tra l’altro, è stato tra i protagonisti vincenti della consueta partitella in famiglia.