Lunedì sera la Roma ospiterà il Cagliari allo Stadio Olimpico per la 23esima giornata di Serie A. Ranieri tornerà nella sua amata città e incontrerà nuovamente i tifosi giallorossi, che da sempre sono molto legati al tecnico. Lo stesso allenatore rossoblù ha rilasciato in conferenza stampa alcune indicazioni sui giocatori che riusciranno a recuperare per la sfida contro gli uomini di De Rossi. Luvumbo resterà in dubbio, visto che sta tornando in queste ore dalla Coppa d’Africa, mentre rimarranno fuori dai convocati gli infortunati Oristanio, Shomurodov e Sulemana. Ranieri potrà invece contare sui nuovi arrivati Mina e Gaetano.