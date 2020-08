Rivoluzione americana nel board: entrano in cinque, escono in sette

Il Messaggero (U. Trani) – Subito il nuovo board, annunciato proprio da Dan Friedkin, Escono i 7 membri inseriti dal presidente uscente Pallotta, già salutati dal texano nella nota ufficiale, e avranno spazio i cinque nuovi. Entro 5 giorni verrà fissata la data per l’assemblea dei soci (prima settimana di settembre). Il ribaltone nel cda è stato reso ufficiale: “In data odierna il Consiglio di Amministrazione del club ha ricevuto le dimissioni degli amministratori, aventi efficacia dalla data odierna: James J. Pallotta, Charlotte Beers, Richard D’Amore, Gregory Martin, Paul Edgerly, Cameron Neely e Barry Sternlicht. Tali amministratori non detengono azioni nel Club e non stati beneficiari di indennità di fine rapporto in connessione con tali dimensioni: ha nominato, in data odierna per cooptazione i seguenti nuovi amministratori: Dan Friedkin (Presidente), Ryan Friedkin, Marc Watts, Eric Williamson, Ana Dunkel, che non detengono le azioni del club“.