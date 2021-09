Rinnovi chi può: pressing Pellegrini

La Gazzetta dello Sport (C.Laudisa) – Non c’è dubbio, anche José Moruinho punta su Lorenzo Pellegrini. Anche lo Special One è sceso in campo per affrettare i tempi sul suo rinnovo. Trattativa che va avanti da tanto tempo. La Roma punta sul prolungamento ed offre 4 milioni di euro netti che gli permette di raddoppiare il suo attuale stipendio. In settimana è previsto un nuovo incontro con Pocetta, il suo agente. Da Trigoria arrivano segnali di ottimismo. Tiago Pinto, durante gli incontri, ha valutato anche altre soluzioni con l’entourage del giocatore. Ad esempio non è da sottovalutare che il prolungamento sia per un periodo più breve. Oppure l’ingaggio potrebbe aumentare, rispettando la base quinquennale del nuovo legame.