Rinnova anche Spugna: “Qui c’è un percorso”

Il Corriere Dello Sport (L.Scalia) – La Roma Femminile ha scelto la strada della continuità: Alessandro Spugna sarà il tecnico anche nella prossima stagione. Ieri è stato ufficializzato il rinnovo fino al 30 giugno 2023. Arrivato lo scorso anno dall’Empoli, Spugna ha centrato il doppio obiettivo della qualificazione in Champions (secondo posto in campionato) e della finale di Coppa Italia. Ha convinto tutto l’ambiente mettendo in vetrina professionalità, gioco e idee. “Sono molto felice di poter proseguire il mio percorso nella Roma, sento la fiducia da parte di tutti e per questo ringrazio Betty Bavagnoli. Avrò la possibilità di continuare a lavorare in una società ambiziosa che ha voglia di crescere, di rimanere al vertice del calcio italiano e che vuole iniziare un percorso importante in Champions” ha detto dopo la firma.