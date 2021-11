Riecco Riccardi: il colpo a Milano lo firma su rigore

Corriere dello Sport (A. Ancona) – Lo sgambetto all’ex romanista Cristian Chivu, tecnico dell’Inter Primavera, vale un blitz d’oro e la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate. Confermato il +4 dalla Fiorentina seconda della classe: mister De Rossi va alla pausa con una classifica scintillante e con certezze che vengono costruite di partita in partita al di là delle esigenze della prima squadra, che di volta in volta pesca nella Primavera giallorossa.

La Roma ha il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, come certificano i numeri. Insomma, perlomeno un sorriso giallorosso c’è, nella giornata in cui la prima squadra perde a Venezia. Basta un rigore di Alessio Riccardi in principio di ripresa: Fontanarosa intercetta con il braccio la conclusione di Tahirovic, così la mattinata milanese si risolve dal dischetto. Mandando l’Inter a distanza di sicurezza, otto punti indietro.

L’unico dazio che paga De Rossi è la doppia espulsione finale: Faticanti e Morichelli salteranno il Bologna per squalifica, alla ripresa. Sui tre punti ottenuti a Milano ci sono anche le mani del portiere Mastrantonio: bravissimo nel finale a respingere i tiri di Casadei e Satriano.