Reynolds, rinvio di pochi giorni

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Bryan Reynolds può essere considerato un giocatore della Roma. Il suo arrivo nella Capitale, rinviato di pochi giorni, è previsto tra mercoledì e giovedì. Oggi dovrà fare il terzo tampone perché è ancora positivo al Covid: se sarà negativo preparerà il viaggio con un volo Dallas-New York-Roma. Inoltre ci sono ancora dei problemi burocratici da risolvere legati alla fiscalizzazione tra gli Stati Uniti e l’Italia. La Roma ha bruciato la Juventus per assicurarselo, in questo sono stati fondamentali i rapporti tra i Friedkin e la proprietà dei Dallas. L’affare si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita.

In attacco invece c’è un retroscena da svelare. La Roma per tre mesi ha cercato di acquistare Kokorin, che oggi sosterrà le visite medice con la Fiorentina a Villa Stuart. La società giallorossa però non è stata convinta dall’affare e non a voluto chiudere. Il giocatore aveva manifestato anche pubblicamente il suo apprezzamento per la piazza ma alla fine si è inserita la Fiorentina e ha chiuso l’operazione.