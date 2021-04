Reynolds: “Mi sto abituando alla diversa velocità di gioco. Giornata speciale per me e per la mia carriera”

Bryan Reynolds, difensore della Roma, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Bologna. Queste le sue parole:

REYNOLDS A ROMA TV

“Il gioco qui è molto veloce, il ritmo è molto alto. Sono mesi che mi alleno con la squadra e mi sto abituando a questa velocità superiore rispetto ai ritmi del calcio americano. Sta a me dimostrare quello che sto già facendo vedere in allenamento. Qui è un calcio più difficile sul piano tattico e a livello difensivo, bisogna trovare gli automatismi con tutta la linea. Qui basta un errore per essere puniti. E’ importante avere fiducia in se stessi. E’ soltanto una giornata speciale per me e per la mia carriera. Sono felicissimo di avere l’occasione di esordire dall’inizio. Darò tutto“.